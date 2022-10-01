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موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

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الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ، المحترف بصفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره برايتون، في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الممتاز لكرة القدم.

يحتل ليفربول، وصيف النسخة الماضية، المركز الثامن في ترتيب الدورى الإنجليزى حاليًّا برصيد ٩ نقاط.

فيما يأتي برايتون في المركز الرابع برصيد ١٣ نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب عل التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون
تسيميكاس- ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد
ألكانترا - فابينيو - هارفي إيليوت
جوتا - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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