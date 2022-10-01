شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما أقرب للاستمرار مع الزمالك فى الموسم الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت فرص يوسف إبراهيم أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى الاستمرار وسط صفوف الفريق بالموسم الكروى المقبل، خاصة فى ظل عدم تلقى اللاعب أى عروض مميزة لرحيله فى الفترة الحالية.

وفتح الزمالك الباب أمام رحيل يوسف أوباما فى الانتقالات الصيفية الحالية، إلا إن عدم وصول عرض مميز للاعب حتى الوقت الحالى زاد من فرص استمراره بالموسم الجديد.

وأبدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك موافقته على رحيل يوسف أوباما فى حالة تلقيه عرضًا مناسبًا، أما فى حالة عدم تلقى عرض فسيستمر اللاعب بشكل طبيعى.

ويستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، واقتنص نادي الزمالك بطاقة تأهله من نظيره إيلكت التشادي، بعد فوزه عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.

من المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأحد الموافق التاسع من أكتوبر الجارى.