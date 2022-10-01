شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يضم أحمد عبد المنعم 3 مواسم من المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بتروجت تعاقده رسميًا مع المدافع أحمد عبد المنعم قادما من نادي مصر المقاصة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي، قبل انطلاق مسابقة دوري الدرجة الثانية.

ووقع عبد المنعم على عقود الانتقال لنادي بتروجت، لمدة ثلاثة مواسم في حضور لجنة التعاقدات.

جاء تعاقد بتروجت مع أحمد عبد المنعم مدافع مصر المقاصة، بناءا على رغبة هيثم شعبان المدير الفني للفريق، ويسعى مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء جمال فوزي إلى تلبية كافة طلبات الجهاز الفني لتحقيق هدف الموسم والصعود إلى الدوري الممتاز.

وأبرم بتروجت مجموعة من الصفقات المميزة خلال الفترة الماضية، وكان معظمها انتقال حر، لتدعيم الفريق، في ظل تواجد قوام أساسي مستمر مع النادي من الموسم الماضي.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية ومبارياته الودية، واستعداداته القوية، تمهيدا لانطلاق منافسات دوري الدرجة الثانية التي يستهلها النادي البترولي بمواجهة قوية أمام فريق القناة في الاسماعيلية.