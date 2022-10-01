شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يضع برنامجا خاصا للجلاصى بعد انتظامه فى معسكر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة إيهاب جلال، برنامجاً خاصاً للتونسي إلياس الجلاصي، بعد انتظامه مؤخراً في معسكر الفريق، خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد المقامة في مدينة الإسكندرية، وكان الجلاصي قد غاب عن المرحلة الأولى لتواجده في تونس وتأخر حصوله على التأشيرة.

ويستهدف الجهاز الفني للمصري، رفع اللياقة البدنية للجلاصي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، خاصة بعد غيابه عن فترة الإعداد الأولى.

من ناحية أخرى، أطاح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري بـ 13 لاعباً من القائمة القديمة للفريق البورسعيدي، وضمت قائمة المستبعدين من المصرى كلا من: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، احمد حمودى، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح، كازادي كاسينجو وإسلام صلاح، وأخيرا أحمد علاء.

وحسم النادى المصرى 10 صفقات، حتى الآن، حيث تعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.

وينتظر النادي المصري قيد القائمة الأولية للفريق خلال الساعات المقبلة، بعدما أنهى أزمة إيقاف القيد وسدد مستحقات الوداد المغربي الذي تنازل عن شكواه ضد النادي البورسعيدي، والتي كانت بسبب مستحقات كازادي كاسينجو لاعب المصري السابق.