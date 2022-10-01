شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يقترب من التعاقد مع الغانى بواتنج مهاجم الاتحاد على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو فريق سموحة، في مفاوضات قوية مع الاتحاد السكندرى لاستعارة المهاجم الغاني بواتنج لمدة موسم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

واقترب سموحة من التواصل مع الغاني بواتنج صاحب الـ22 عاما، بعد إصابة النيجيري جونيور أجاي بكسر في عظمة الساق في مباراة سموحة والقناة الودية.

وكشف أحمد رمضان طبيب سموحة أن فتره غياب آجايي عن الملاعب لن تقل عن شهرين ونصف أي ما يقرب من 75 يوماً، ما بين وضع قدمه فى الجبس والتأهيل للعودة للمباريات.

وتعرض أجاي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه التى أقيمت مساء الخميس أمام القناة على ملاعب سموحة ضمن استعدادات الفريق السكندري لبطولة الدوري الممتاز التى ستنطلق منتصف أكتوبر المقبل.

وتم نقل اللاعب النيجيري الذي سبق له تمثيل النادي الأهلي لمستشفي قريب من سموحة بسيارة إسعاف من أجل الخضوع لأشعة وفحوصات وتحديد حجم إصابته.

واتفق الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة طارق العشرى، على خوض 5 وديات أخرى أمام كل من حرس الحدود "1 أكتوبر" والمصرى "4 أكتوبر"، والبنك الأهلى "5 أكتوبر" والمصرية للاتصالات "7 أكتوبر"، ويختتم سموحة مبارياته الودية مع الاتحاد السكندرى 8 أكتوبر الجاري.