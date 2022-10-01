شكرا لقرائتكم خبر عن 88 دولة ببطولة العالم للرماية بالقاهرة.. وميادين مصر الدولية جاهزة لاستضافة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى وصول بعثة الاتحاد القطرى إلى القاهرة فى الخامسة من مساء اليوم بالإضافة إلى وصول بعثات المكسيك والسعودية منذ قليل وذلك تمهيدًا للمشاركة فى فعاليات منافسات فى بطولة العالم للمرة الأولى لرماية المسدس والبندقية والتى تستضيفها مصر من 12 حتى 28 أكتوبر الجارى بميادين مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية وذلك بمشاركة عدد كبير من الرماة من مختلف أنحاء العالم.

وكشف حسنى عن تأكيد مشاركة أكثر من 88 دولة فى فعاليات البطولة و التى سوف تشهد منافسة قوية بين أفضل رماة على مستوى العالم.

ومن المقرر وصول نيوزلندا وتايوان وماليزيا يوم 6 أكتوبر وتصل منتخبات الهند والكويت وأستراليا يوم 8 اكتوبر وتصل بعثات سنغافورة وبنجلاديش والنمسا 9 أكتوبر على أن تصل منتخبات أوزباكستان وبلجيكا وهولندا وأمريكا وكرواتيا وفنلندا والتشيك والسويد والدنمارك والصين ورومانيا والمجر واليابان ومالديف واليونان وكوريا الجنوبية وعمان ومنغوليا والجزائر وبريطانيا يوم 10 أكتوبر وتصل باقي الوفود قبل انطلاق البطولة مباشرًا.

وقد أكد حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، إلى أن الاتحاد يتحرك مع خُطي الدولة لتسخير كل إمكانيات الاتحاد لاستضافة بطولة على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة، وإظهار مصر بظهرها اللائق وأنها قادرة علي تنظيم كافة الفاعليات والمنافسات العالمية والأفريقية والعربية والمحلية.

وأعلن حسني، إلى أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة استضافة اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية، كما تستعد لتنظيم عدد كبير من البطولات الدولية العام المقبل ومنها بطولة أفريقيا المؤهلة لباريس 2024.

جدير بالذكر أن بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية تُنظم للمرة الأولى في مصر والتي ستقام على ميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.