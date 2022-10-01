سيتي كلوب شبين الكوم يستضيف منافسات دورى الدرجة الأولى والنهائي للكاراتيه

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت فعاليات منافسات بطولة دورى الدرجة الأولى الأسبوع الأول والنهائي للكاراتيه ( رجال ، آنسات ) كاتا وكوميتيه، بصالة نادي سيتي كلوب فرع شبين الكوم على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 29/9 إلى 1/10/2032.

شهدت المنافسات مشاركة 21 فريق كاتا آنسات، 20 فريق كاتا رجال، 13 فريق كوميتيه آنسات، و15فريق كوميتيه رجال.

وأقيمت منافسات دورى الدرجة الأولى( رجال ، آنسات ) كاتا ، بحضور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه.

وباتت صالات وملاعب أندية سيتي كلوب "قبلة" الاتحادات الرياضية المختلفة لاستضافة المباريات الرسمية ،حيث استضافت صالة سيتى كلوب فرع بنها بنادى بنها الرياضى ، مؤخرا أول مباراة رسمية فى الكرة الطائرة بين فريقى نادى بنها الرياضى و نادى هليوليدو، كما استقبلت صالة نادى سيتى كلوب طنطا مباريات الدورة المجمعة الأولى والثانية للمنافسة على البقاء فى دورى المحترفين لكرة اليد.

فيما استضافت ملاعب نادي سيتي كلوب أسوان ، فعاليات النسخة الثالثة من أوليمبياد المحافظات الحدودية " أسوان 2021" ، بمشاركة 18 ألف رياضي من 6 محافظات حدودية مصرية، هي شمال سيناء و جنوب سيناء والبحر الأحمر و أسوان والوادي الجديد ومرسى مطروح، واستضافت الملاعب منافسات في رياضات كرة القدم الخماسي و الكرة الطائرة و تنس الطاولة و الكاراتيه و ألعاب القوى و كرة يد وكرة السلة و السباحة والكرة الطائرة جلوس ورياضات أخرى جماعية وفردية.



سيتي كلوب شبين الكوم يستضيف منافسات دورى الدرجة الأولي والنهائي للكاراتيه (1)



سيتي كلوب شبين الكوم يستضيف منافسات دورى الدرجة الأولي والنهائي للكاراتيه (2)



سيتي كلوب شبين الكوم يستضيف منافسات دورى الدرجة الأولي والنهائي للكاراتيه (3)