شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشاركة سلة الأهلى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادى الاهلى في منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام في الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجارى.

ويتواجد فريق رجال سلة الأهلي بالمجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري.

ويشارك الفريق في البطولة بعد أن توج بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في الإسكندرية، فيما كان قد حقق الفوز بكل البطولات التي نافس عليها خلال الموسم الماضي، وهي بطولة منطقة القاهرة ودوري المرتبط للمحترفين وكأس مصر والبطولة العربية ودوري السوبر للمحترفين.

وأعلن الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ستخوض منافسات البطولة العربية للأندية بالكويت.

وضمت قائمة الفريق كلا من:

سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة سلة الاهلى فى البطولة.