شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مطالب من مبابي لإدارة باريس سان جيرمان تم رفضهم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن فشل إدارة باريس سان جيرمان في تلبية رغبات النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الذي جدد عقده مؤخرا مع الفريق.

واستطاعت إدارة باريس سان جيرمان تجديد عقد مبابي بعد صراح طويل هذا الموسم واهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه، إلا أن مبابي قرر تجديد عقده مع الفريق الفرنسي حتى 2025.

مبابي يطلب ضم 4 لاعبين

ووفقا لما نشرته إذاعة مونت كارلو الفرنيسة، فإن مبابي قد اقترح في وقت سابق على إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع 4 صفقات جديدة إلا أن الإدارة فشلت في تلبية هذا الطلب.

وأشارت الصحيفة أن مبابي كان يرغب أن يتعاقد النادي مع كل من ماركوس راشفورد وروبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي وجيانلوكا سكاماكا في الصيف الماضي.

كما أكدت التقارير الصحفية أن رحيل نيمار دا سيلفا وتخلص الإدارة منه كان أحد مطالب مبابي من أجل البقاء إلا أن الإدارة لم تقم بذلك وفضلت بقاء الثنائي.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة

يذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه نظيره نيس الفرنسي في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الفرنسي في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.