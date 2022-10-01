الامارات | ملاكم يفارق الحياة بعد أيام من تعرضه لـ"ضربة قاضية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الملاكم الكولومبي الناشئ لويس كينونيس المتخصص في وزن الوسط ليل الخميس الماضي، بعد خسارته قبل خمسة أيام بالضربة القاضية في مباراة أمام خوسيه مونيوز في بارانكيا بكولومبيا. ويملك الملاكم البالغ من العمر 25 عاما سجلا يضم 10 انتصارات مقابل هزيمة واحدة ودخل في غيبوبة بعد سقوطه على الأرض في الجولة الثامنة من النزال وفقا لما ذكرته شبكة (ئي.اس.بي.ان).

وأصدرت كوادريلاتيرو بوكسينج التي روجت للنزال بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة كينونيس في مركز نورث جنرال الطبي في بارانكيا.

وجاء في البيان "تشعر كوادريلاتيرو بوكسينج بحزن بالغ لوفاة لويس كينونيس، فهو شخصية استثنائية ومنضبطة، أظهرت دوما أكبر التزام تجاه هذه الرياضة. كان لويس شغوفا بالملاكمة، لدرجة أنه غادر مسقط رأسه بارانكابرميخا لمواصلة مسيرته في بارانكيا على أمل أن يصبح بطلا رياضيا وطنيا".