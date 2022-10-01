أبرزها مواجهة ليفربول وبرايتون وقمة إنتر وروما.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم السبت، الموافق 1 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الدوريات الأوروبية، وذلك مع استئناف منافسات الموسم الكروي 2022 - 2023 بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الخاصة بالمنتخبات.
وفي منافسات الدوري الإنجليزي، سيواجه ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فريق برايتون، كما سيلتقي أرسنال مع توتنهام.
أما في منافسات الدوري الإسباني، يحلّ برشلونة ضيفاً ثقيلأً على فريق ريال مايوركا، فيما سيشهد الدوري الإيطالي قمة كبيرة بين انتر ميلان وروما.
ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
أرسنال × توتنهام – الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
فولهام × نيوكاسل يونايتد – الرابعة عصرا - beIN Sports 3 HD Premium
ليفربول × برايتون – الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامبتون × إيفرتون – الرابعة عصرا - beIN Sports HD Xtra 1
كريستال بالاس × تشيلسي – الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
بورنموث × برينتفورد – الرابعة عصرا - beIN Sports Connect
وست هام × وولفرهامبتون – السادسة والنصف مساء - beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
قاديش X فياريال – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports Connect
خيتافي X بلد الوليد – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports Fr 7 HD max
إشبيلية X أتلتيكو مدريد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مايوركا X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
نابولي X تورينو– الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
انتر ميلان X روما – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
إمبولي X ميلان – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني
لايبزيج X بوخوم – الساعة 3:30 عصرا - beIN Sports HD 4
كولن X بوروسيا دورتموند– الساعة 3:30 عصرا - beIN Sports HD 3
فولفسبورج X شتوتجارت – الساعة 3:30 عصرا - Sky Sport Bundesliga 4 HD
فيردر بريمن X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 6:30 مساء - Sky Sport Uno Italia
الدوري الفرنسي
ستراسبورج X رين – الساعة 5 مساء - beIN Sports HD 2
باريس سان جيرمان X نيس– الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connect
الدوري السعودي
الرائد X العدالة – الساعة 5:30 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD
ضمك X الطائي – الساعة 5:30 على قناة SSC1 HD
الخليج X الباطن – الساعة 8 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD
الوحدة X الاتفاق – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 HD