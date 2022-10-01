تصريح ناري من حلمي طولان: ميدو أفضل من محمد صلاح 100 مرة

الشارقة - اميمة ياسر -

حلّ حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي إنبي ضيفاً على الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" المذاع عبر فضائية "الحياة".

وأطلق طولان تصريحاً نارياً حيث أشار إلى أن مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، "أفضل فنياً 100 مرة من محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي".

وقال طولان إن ميدو "لديه إمكانيات فنية ضعف إمكانيات النجم العالمي محمد صلاح 100 مرة".

وأضاف مدرب إنبي السابق: "عدم استمرار أحمد حسام ميدو رغم كفائته أنه غير ملتزم فقط، ولكن في الحقيقة هو أعلى فنيا من محمد صلاح 100 مرة، لكن محمد صلاح قمة في الالتزام وقادر أن يكون مختلفا جدا ويفكر باحترافية شديدة، كمان معاه وكيل أعمل شاطر جدا وضعه على الطريق بشكل كويس، أصبح فخر لنا وفخر للعرب، وأصبحنا نشجع الفريق الذي يلعب في صفوفه".