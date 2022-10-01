شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب بطلا للبطولة الأفريقية للجولف والجنوب أفريقى جوناثان يحصد ذهبية الفردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب المغرب للجولف للرجال بلقب البطولة الأفريقية التى اقيمت بملاعب جولف الجونة واستمرت على مدار أربعة أيام بمشاركة 15 منتخبا أفريقيا.

واستطاع أسود الاطلسى التتويج بلقب المتتخبات بعد تصدره المنافسات اثر نهاية الجولة الأخيرة مسجلا 44 ضربة تحت المعدل وبفارق 8 ضربات عن نظبره الجنوب افريقي الذى حل ثانيا مسجلا 36 ضربة تحت المعدل فالمنتخب الكينى ثالثا 10 ضربات تحت المعدل وتونس الرابع 6ضربات تحت المعدل ومنتخبنا الوطنى الخامس 19 ضربة فوق المعدل.

وفى منافسات الفردى حصل لاعب منتخب الاولاد جنوب افريقيا جوناثان برومهيد على المركز الاول والميدالية الذهبية مسجلا18 ضربة تحت المعدل وتلاه ثلاثى منتخب المغرب على الترتيب فى المراكز من الثانى الى الرابع المهدى فكورى 16 ضربة تحت المعدل وادم برسنو 13 ضربة تحت المعدل ومحمد نزار 10 ضربات تحت المعدل ثم فى المركز الخامس نجم منتخبنا الوطنى عيسى ابو العلا بالمركز الخامس 9 ضربات تحت المعدل.

وكان عيسى قريبا للغاية من التتويج باحدى الميداليات الفردية لولا سوء الحظ وعدم التوفيق الذى لازمه فى الجولة الثالثة التى سجل خلالها 5 ضربات فوق المعدل.

وحاول عيسى قدر استطاعته فى الجولة الأخيرة وبالفعل قدم اداءا راقيا للغاية وسجل 7 ضربات تحت المعدل وكانت افضل نتيجة فى الجولة الاخيرة بين جميع اللاعبين ولم يحققها سوى الفائز باللقب الجنوب افريقى جوناثان واستطاع عيسى من خلالها القفز من الترتيب ال 12 الى الخامس.



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عقب انتهاء منافسات البطولة اقيمت مراسم توزيع الجوائز بحضور كل من رئيسى الاتحاد الأفريقى للجولف المتتهى ولايته كريستوف كيور والجديد المنتخب جونسون اومولو ونائب رئيس اتحاد الجولف وعضو اللجنة الأوليمبية تيمور ابو الخير واعضاء مجلس الادارة غسان قبانى وماهر وهيب والمهندس خالد الصيرفى ومحمد عطاالله.

واثنى مجلس إدارة اتحاد الجولف على اداء لاعبى المنتخب عيسى ابو العلا وعبد المنعم الشافعى وماجد عبد التواب ومحمد ابو العلا فى ظل وجود منافسة شرسة للغاية بين الجميع .

ومن جانبه وجه نائب رئيس إتحاد الجولف تيمور ابو الخير الشكر إلى جميع الوفود التى حرصت على التواجد والمشاركة فى البطولة.

كما قدم تيمور ابو الخير تهنئة حارة باسم مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجولف إلى نظيره المغربى ومنتخب اسود الاطلسى بعد تحقيق انتصارا كبيرا بالفوز بالبطولة الأفريقية بالجونة.