شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الإسماعيلى يمنح الثقة للحارس الصاعد فى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السعودى أسامة الحمدان مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بعقد جلسة تحفيزية مع الصاعد عبد الله جمال على هامش التدريبات.

يأتي ذلك فى إطار هدفه الحالي لتحفيز اللاعبين على تقديم مردود جيد خلال التدريبات الجماعية بجانب منح الثقة لحارس الدراويش الصاعد لإزالة رهبة المشاركة مع الكبار.

ويتواجد حارس فريق الدراويش للناشئين مواليد 2003، فى معسكر الفريق الحالي لأول مرة فى حياته بعدما قدم مستويات قوية مع فرق القطاع خلال مسابقات دوري الجمهورية فى الموسم المنقضي.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي يخوض المرحلة الثانية من فترة إعداده للموسم الجديد بمعسكر مغلق بالقاهرة خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتي 3 أكتوبر المقبل.