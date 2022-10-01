شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية اليوم فى خامس جولات دورى عمومى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 حيث ستقام 8 مواجهات.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من: 6 أكتوبر مع اتحاد الشرطة ومدينة نصر مع الأهلى والطيران مع منوف والمعادى مع أصحاب الجياد والزمالك مع الزهور وسبورتنج مع الجزيرة والترسانة مع هليوليدو والبنك الأهلى مع الشمس.

وشهدت الجولة الماضية بدورى سيدات اليد فوز كل من، الشمس على 6 أكتوبر 40/28 والطيران على الأهلى 25/24 والمعادى على منوف 51/20 والزمالك على اصحاب الجياد 40/22 وسموحة على الزهور 36/28 والجزيرة على الترسانة 34/29 والبنك الأهلى على هليوبوليس 35/24.

بينما شهدت الجولة قبل الماضية فوز كل من: 6 أكتوبر على هليوبوليس 31/19، والشمس على مدينة نصر 18/53، والطيران على اتحاد الشرطة 17/40، والأهلى على المعادى 20/30، والزمالك على منوف 9/46، وسموحة على أصحاب الجياد 25/59، وسبورتنج على الزهور 25/32، والجزيرة على هليوليدو 24/31، بينما تعادل اتحاد الشرطة مع مدينة نصر 32/32.