شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه السنغال في نهائي بطولة كوسافا الدولية للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للكرة الشاطئية لكرة القدم، بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، بنظيره السنغالي في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت في نهائي بطولة كوسافا الدولية المقامة بجنوب أفريقيا.

وتأهل منتخب مصر للنهائي بالفوز على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في نصف نهائي البطولة الدولية المقامة بجنوب أفريقيا، فيما تأهل منتخب السنغال بعد فوز الأخير على أوغندا في نصف النهائي.

وصعد منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية بعدما حقق ثلاثة انتصارات كان الأول على حساب موريشيوس بنتيجة 6/3 في الجولة الأولى، ثم حقق فوزا مثيرًا أمام نظيره تنزانيا بنتيجة 4-3 في ثان مبارياته، قبل أن يحسم صدارة المجموعة بالفوز على منتخب أوغندا بسباعية مقابل هدفين ويضرب موعدا مع موزمبيق.

وتأتي مشاركة شاطئية الفراعنة في البطولة ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، في شهر أكتوبر المقبل.

وضم لطفي 14 لاعبًا لقائمة المنتخب المشاركة في البطولة، هم زيزو الصباح، إبراهيم حسن، محمد السيد، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، كريم شحاتة، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي، إسماعيل بهجت، الحسيني طه.