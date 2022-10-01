شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطالب بودية للمنتخب قبل مواجهة بلجيكا.. والكويت الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بضرورة توفير مباراة ودية للمنتخب في معسكر نوفمبر المقبل بجانب ودية بلجيكا التي تأكد موعدها 18 نوفمبر بالكويت.

وابلغ مسئولي اتحاد الكرة، المدرب البرتغالي، أن هناك مفاوضات قائمة مع الكويت لمواجهة منتخب مصر وديًا في الكويت، خلال نفس المعسكر الذي يواجه فيه الفراعنة المنتخب البلجيكي.

ويقود حازم إمام عضو اتحاد الكرة المفاوضات مع الكويت لتنظيم مباراة ودية، كما تولى مهمة الترتيب لودية بلجيكا، بتكليف من مجلس إدارة الاتحاد، ويسعى إمام خلال الأيام المقبلة لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر نوفمبر.

وتوجه المدير الفني للمنتخب إلى البرتغال، الخميس الماضي لقضاء إجازة قصيرة، عقب انتهاء معسكر المنتخب الثلاثاء، بالفوز على ليبيريا بثلاثية نظيفة وعلى النيجر بنفس النتيجة.

ومن المتوقع أن يعود فيتوريا إلى القاهرة الأسبوع المقبل من أجل البدء في مشاهدة مباريات الدوري الممتاز التي تنطلق منتصف شهر أكتوبر والبدء في الاستعدادات لمواجهة بلجيكا وديًا في المباراة المقررة 18 نوفمبر المقبل.