تجاوز دالجليش.. أرقام قياسية تنتظر صلاح في مواجهة برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، لمواجهة نظيره برايتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، بينما يقع برايتون في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح في العودة لإحراز الأهداف مرة أخرى في الدوري الإنجليزي، حيث سجل "مو" هدفين فقط خلال الموسم الحالي في "بريميرليج".

ويمكن لصلاح أن يكسر عدد من الأرقام القياسية خلال مواجهة برايتون، إذا استطاع أن يحرز هدفاً على الأقل.

وقد يصعد النجم المصري إلى المركز الثامن في جدول ترتيب هدافي ليفربول، إذا استطاع أن يسجل هدفاً في شباك برايتون، ليتخطى الثنائي ستيفين جيرارد سام ريبولد.

وأحرز صلاح 120 هدفاً بالتساوي مع جيرارد وريبولد، وإذا سجل هدفاً في شباك برايتون، فسيصبح النجم المصري على بعد هدفين من معادلة جاك باركنسون صاحب المركز السابع في هدافي الريدز.

وسيتمكن صلاح من تخطي السير كيني دالجليش أسطورة ليفربول، إذا سجل هدفاً في شباك برايتون، حيث يتساوى صلاح مع دالجليش في عدد الأهداف المُسجلة في شباك نادي برايتون.

ويمتلك صلاح 6 أهداف في شباك برايتون بالتساوي مع دالجليش، وإذا نجح النجم المصري في تسجيل هدف في مباراة السبت، سيصبح اللاعب الأكثر تسجيلا في شباك برايتون.