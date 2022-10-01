حارس آرسنال: نحتاج إلى محمد النني داخل الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح آرون رامسديل حارس مرمى آرسنال بأن محمد النني من أنقى الأشخاص الذي إلتقى بهم في حياته، قائلًا إن الفريق بحاجة إلى وجوده بسبب تأثيره في غرف خلع الملابس.

رامسديل تحدث عن عناصر آرسنال خلال برنامج مع أسطورة إنجلترا السابق بيتر كراوتش، وكان جانب من الحديث متعلق بمحمد النني.

وقال رامسديل في حديثه عن اللاعب المصري: "شخصية محمد النني غريبة، إنه أنقى رجل قابلته في حياتي، هو لا يمتلك أي صفة سيئة، ربما يكون ذوقه في الملابس بشع، إلا إنه من نوعية الأشخاص الذي تحتاج إلى وجودهم داخل غرف الملابس".

أما عن طبيعة غرفة الملابس داخل آرسنال، فقال حارس الفريق :"الجميع يكون متقلب، إنها تختلف بين اليوم والآخر".

لعب محمد النني مباراة واحدة مع آرسنال خلال الموسم الحالي 2022-2023، وتسببت الإصابة في ابتعاده لفترة طويلة ولم يتحدد بعد موعد عودته إلى التدريبات.