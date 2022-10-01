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أهم مباريات السبت والقنوات الناقلة.. 3 محترفين.. ديربي لندن.. ويد الأهلي والزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تشهد مباريات اليوم السبت على عدد من المواجهات الهامة على مستوى اللاعبين المحترفين إضافة لديربي لندن بين أرسنال وتوتنهام في .

ويلعب عمر مرموش مع فريقه فولفسبورج أمام شتوتجارت في الدوري الألماني، فيما سيكون محمود حسن "تريزيجيه" مع طرابزون سبورت في ضيافة قيصري سبور.

كما سيكون محمد صلاح مع في مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي.

ويشهد على مباراة قوية بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد في محاولة الناديين من أجل التقدم في جدول الترتيب.

وتقام اليوم مباراتي الأهلي والزمالك ضمن بطولة أفريقيا لكرة اليد.

أهم مباريات اليوم السبت:

الدوري الإنجليزي

أرسنال وتوتنهام.. 13:30.. بى ان سبورت بريميوم 1

كريستال بالاس وتشيلسي.. 16:00.. بى ان سبورت بريميوم 2

ليفربول وبرايتون.. 16:00.. بى ان سبورت بريميوم 1

الدوري الإسباني

إشبيلية وأتلتيكو مدريد.. 18:30.. بى ان سبورت 1HD

مايوركا وبرشلونة.. 21:00.. بى ان سبورت 1HD

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي وفلاورز.. 20:00

الزمالك وريد ستار.. 20:00

إنتر ميلان وروما.. 18:00.. Starz Play App

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ونيس.. 21:00.. بى ان سبورت بريميوم 1

الدوري الألماني

فولفسبورج وشوتجارت.. 15:30

كولن وبروسيا دورتموند.. 15:30.. بى ان سبورت 3 HD

الدوري التركي

قيصري سبور وطرابزون سبور.. 16:00

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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