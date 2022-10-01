الامارات | البايرن يستعيد التوازن ومانيه يعود للتسجيل في "البوندسليغا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق بايرن ميونخ توازنه في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثامنة من المسابقة. وسجل أهداف بايرن ميونخ ليروي ساني 3 وجمال موسيالا 17 وساديو ماني 39، والذي استعاد شهية التهديف بعد أن صام طويلا، وكذلك سجل توماس مولر 84.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد باير ليفركوزن عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

وهذا هو الانتصار الأول لبايرن ميونخ بعد التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في واحدة، وهو الانتصار الرابع للفريق في الدوري هذا الموسم. في المقابل أصبحت هذه هي الخسارة الأولى لباير ليفركوزن بعد التعادل في آخر مباراتين وهي الخسارة الخامسة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.