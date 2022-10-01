شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يطالب الأندية بالتعاون مع المنتخب الأولمبي قبل مباراتي إيسواتيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، اتحاد الكرة في تقريره الفني عن معسكر سبتمبر، بمطالبة الأندية بالتعاون مع المنتخب في الفترة المقبلة، نظرًا لأهمية المرحلة وذلك قبل بدء رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

وأوضح ميكالي أن تعاون الأندية مع المنتخب الأولمبي وكذلك باقي المنتخبات، ومنحهم اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، يساهم في تشكيل قوى للمنتخب الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 والظهور بمستوى قوى.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي المصري مع إيسواتيني في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بين يومي 21-23 أكتوبر المقبل، بينما تقام مواجهة الإياب بين يومي 28-30 من الشهر ذاته.

وتأهل منتخب إيسواتيني الأوليمبي لمواجهة المنتخب المصري، في المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024، حيث تجاوز منتخب إيسواتيني نظيره البوتسواني بنتيجة 3-2 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.