شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكثف مفاوضاته مع الشعباني لإنهاء أزمة مستحقاته بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، جهوده خلال الأيام الأخيرة لإنهاء أزمة مستحقات معين الشعباني المدير الفني السابق للفريق، المتبقية لدى النادي المصري، بعد فسخ التعاقد من طرف واحد، وما زال التفاوض جاريًا مع المدرب التونسي لإنهاء أزمة مستحقاته لدى المصري والبالغة 275 ألف دولار.

وسدد النادي المصري مبلغ 130 ألف دولار وهي المستحقات المتأخرة لنادي الوداد البيضاوي المغربي في صفقة اللاعب كازادي كاسينجو، كما سدد مبلغ 27 ألف فرنك سويسري كرسوم استئناف للجنة شئون اللاعبين بالفيفا وذلك في ملف اللاعب التونسي رامي البدوي، وسدد أيضاً 32 الف فرنك سويسري كرسوم قضائية متأخرة واجبة السداد على النادي المصري.

فيما أنهى النادي المصري التعاقد بالتراضي مع اللاعب الكونغولي كازادي كاسينجو بعد حصوله على مبلغ مالي، وسدد المستحقات المتأخرة للاعب النيجيري أوستين أموتو وانهاء عقده، من ناحية أخرى، كثف النادي المصري مفاوضاته مع التونسي معين الشعباني المدير الفني الأسبق للمصري لإنهاء أزمة مستحقاته لدى المصري والبالغة 275 ألف دولار.

وحسم النادى المصرى 10 صفقات، حتى الآن، حيث تعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.