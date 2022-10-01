شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تحديات تنتظر البرتغالى فيريرا الموسم الجديد مع الزمالك.. دوري أبطال أفريقيا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، 4 تحديات في الموسم الجديد مع الفريق الأبيض بعد التتويج بلقبي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

ويأمل جماهير القلعة البيضاء في اجتيازها بنجاح والتتويج بألقابها، حيث يتصدر كأس السوبر المحلي قائمة التحديات التي سيجمع الزمالك بغريمه التقليدي النادي الأهلى في الشهر المقبل، والذي سيكون في بداية الموسم.

ويأتي الحفاظ على لقب الدورى للموسم الثالث على التوالي ثاني التحديات، حيث لم يسبق للزمالك الفوز بثلاثة ألقاب للدورى بشكل متتالي في تاريخه، ويضع الشارع الزملكاوي آمالا كبيرا على البورفسير في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.

وسيكون ثالث التحديات هو الفوز بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالى بعد التتويج بلقب الموسم قبل الماضي، ويبحث الفريق عن لقبه التاسع والعشرين في تاريخه، حيث حقق لقب كأس مصر الماضي على حساب الأهلى بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل للزمالك أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور بينما جاء هدف الأهلي عن طريق حسام حسن.

وأخيرا الهدف الأعظم لدى جماهير الزمالك هو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا الذي غابت عن النادي أكثر من 20 عاما، وترى الجماهير أن الوقت قد حان للتتويج بها بعد ثنائية الدوري والكأس.