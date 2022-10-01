شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وديات تجهز الاسماعيلى لانطلاق الدوري بعد ثلاثية العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى ثلاث مباريات ودية السكة الحديد غداً الاحد بالمعسكر المغلق وطلائع الجيش والبنك الأهلى بالإسماعيلية أيام 2 و5 و10 أكتوبر الجارى أستعدادا لانطلاق الموسم الجديد منتصف أكتوبر.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي نجح فى الفوز على العبور بثلاثية نظيفة فى أولي تجارب الاسباني خوان جاريدو المدير الفنى للفريق.

أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى أزمة إيقاف القيد بتسديد 10 ملايين جنيه قيمة غرامة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الفريق السابق لاتحاد الكرة لإرسالها بدوره للاتحاد الدولى فيفا، لإسدال الستار على هذا الملف الشائك الذى أثار جدل كبير في الشارع الإسماعيلاوى.

وانضم اللاعب إلى صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية موسم 2018 / 2019 ليرتدي قميص الدراويش لمدة 6 أشهر.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعى بين الكبار، وذلك بعد ضم الغانى ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالى والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.