شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على "القوة الضاربة" فى الأهلى قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يضع يده على بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق بعد خوض 3 مباريات ودية على مدار الأيام الماضية تعرّف من خلالها على عدة نقاط فنية هامة خاصة بالفريق ولاعبيه وقدراتهم الفنية وإمكانياتهم الفنية.

وحاول المدرب السويسري الذي تولى مسئولية تدريب الأهلي خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز إستكشاف لاعبي الأهلي خلال الوديات الثلاثة التي خاضها الفريق مؤخراً أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش على ملعب الأهلي والسلام وإنتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف لهدف ثم هدفين لهدف ثم تعادل سلبي على التوالي.

وكشفت تدريبات ومباريات الأهلي الودية الأخيرة عن إشادة المدرب السويسري بأكثر من لاعب بالفريق ، يأتي في مقدمتهم ، طاهر محمد طاهر ، وياسر إبراهيم ، عمرو السولية ، ديانج ، محمد عبد المنعم وأكرم توفيق وعلى معلول ، ومحمد الشناوي ومازال المدرب السويسري يحاول التعرف أكثر عن قدرات لاعبيه وإمكانياتهم الفنية ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد الذي يستهله المارد الأحمر بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا بتونس 9 أكتوبر المقبل.