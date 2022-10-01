شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع رد ستار والأهلى أمام بطل بنين فى بداية مشوار أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريقا "الأهلى والزمالك " اليوم مشوار تمثيل مصر فى بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقامة فى تونس والمقرر أن تستمر حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.

يلتقى الأهلى فى إفتتاح مشواره مع فلاورز البنيني الثامنة مساء، وفى نفس التوقيت الزمالك يواجه نظيره رد ستار الإيفوارى.

ويخوض كلا الفريقين البطولة بدوافع مختلفة، حيث يطمح الزمالك فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى و التى حرمته من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب"، فضلا عن أن الزمالك يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث أنه توج باللقب 12 مرة من قبل .

بينما يطمح الأهلى فى رد إعتبار خاصة فى ظل خسارة السوبر المحلى فى بداية الموسم من الزمالك على صالة حسن مصطفى ، لا سيما و أن الأهلى يحاول الإستفادة القصوى من هذه البطولة قبل المشاركة فى السوبر جلوب شهر أكتوبر المقبل .

يشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام كلا من ، 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.

بينما حصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام كلا من، 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و 2016