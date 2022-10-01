الزمالك يجهز أحمد فتوح وحسام عبد المجيد لمواجهة فلامبو البوروندى

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القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الطبى بنادى الزمالك، محاولاته لتجهيز حسام عبد المجيد وأحمد أبو الفتوح لاعبى الفريق، للحاق بالمواجهة المرتقبة مع فلامبو البوروندى في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 9 أكتوبر المقبل فى تنزانيا.

وشارك الثنائى فتوح وعبد المجيد فى التدريبات الجماعية للزمالك أمس الجمعة، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز الثنائى من الناحية البدنية والفنية قبل مواجهة الفريق البوروندى.

وعاد 5 لاعبين لمران الفريق بعد الحصول على راحة إضافية يوم الخميس من قبل المدير الفني للفريق جوسفالدو فيريرا، وهم محمود حمدي "الونش" وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد صبحي، بجانب الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما حصل الفريق على راحة 3 أيام بعد الفوز على الفوز على إيليكت بطل تشاد بهدفين نظيفين في لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد القاهرة، ليصعد الفريق الأبيض لسابق فوزه في لقاء الذهاب بنفس النتيجة ليكون فوز الأبيض 0/4 إجمالى نتيجة المباراتين.

وضرب الزمالك موعدًا مع فلامبو البوروندى المتأهل لدور الـ32 من بطولة دورى الأبطال، بعدما نجح الفريق البوروندى فى التأهل لهذا الدور على حساب فريق الاتحاد الليبي، حيث انتهت مباراة الذهاب فى تنزانيا بفوز فلامبو بهدف دون رد، وفى مباراة العودة فاز الفريق الليبى بنتيجة 2 / 1، ليتأهل الفريق البوروندى بمجموع المباراتين.

وتقام مباراة ذهاب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا 9 أكتوبر المقبل فى تنزانيا نظرًا لعدم اعتماد ملاعب بوروندي لدى الاتحاد الأفريقي، على أن تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر على استاد القاهرة الدولى.

وتقابل الزمالك مع أندية بوروندي فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.