شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه ديروط ودياً اليوم بمعسكر القاهرة استعداداً لانطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فاركو أولى مبارياته الودية أمام فريق ديروط اليوم السبت ثم يلتقى الترسأنه يوم 5 أكتوبر الجارى ويختتم ودياته بمواجهة فريق الداخلية يوم 9 من الشهر ذاته.

استقر البرتغإلى نونو ألميدا المدير ألفنى لفريق فاركو على خوض 3 مباريات ودية خلال معكسر ألفريق المغلق المقام حاليًا بإحدى ألفنادق بالقاهرة استعدادًا للموسم الجديد.

ويقيم نادى فاركو معكسرًا مغلقًا فى إحدى ألفنادق بالقاهرة والذى يستمر حتى 10 أكتوبر المقبل استعدادًا للموسم الجديد.

ويسعى نونو ألميدا لخوض عدد من المباريات التجريبية لتجهيز فريق فاركو بالشكل الأمثل للموسم الجديد من مسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض فاركو أولى مبارياته الودية أمام فريق ديروط غدًا السبت ثم يلتقى الترسأنه يوم 5 أكتوبر الجارى ويختتم ودياته بمواجهة فريق الداخلية يوم 9 من الشهر ذاته.