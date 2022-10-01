شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لحسم عروض رحيل صلاح محسن فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي حسم مفاوضات انتقال صلاح محسن مهاجم الفريق بعدما حصلوا على الضوء الأخضر من مارسيل كولر برحيل اللاعب على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وإرتبط أسم صلاح محسن الفترة الماضية بعدة أندية أخرها البنك الأهلي حيث أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ناديه يتواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء لاستعارة صلاح محسن ، وقال أشرف نصار:"هناك جلسات مكثفة على مدار الثلاث أيام الأخيرة مع أمير توفيق وهناك تفاوض بشأن استعارة صلاح محسن".

ويعد صلاح محسن من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية، وانضم صلاح محسن لفريق ناشئى إنبى عام 2008 ، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الاسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول ، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.