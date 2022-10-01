موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تنفيذ برنامج الإعداد المحدد من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري الابطال الافريقى

ويلتقى النادى الأهلى فى الرابعة عصر الأحد 9 أكتوبر على ملعب بن جنات أحد ملاعب منتخب تونس الأساسية في مدينة المنستير.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلى نظيره الاتحاد المنستيرى فى مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر فى القاهرة.

الاهلى الاكثر تتويجاً بدوري الابطال الافريقى

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

47 مباراة جمعت الأهلى مع أندية تونس قبل مواجهة الاتحاد المنستيرى

واجه الاهلى الاندية التونسية فى 47 مرة حقق الفوز فى 22 مباراة وتعادل فى 15 لقاء وخسر 10 مباريات وسجل المارد الأحمر 49 هدفاً وتلقت شباكه 35، ويعد حسام عاشور لاعب الأهلى السابق هو اللاعب الأكثر ظهوراً فى القلعة الحمراء أمام الفرق التونسية برصيد 31 مباراة، فيما يعد محمد أبو تريكة هو هداف المارد الأحمر فى شباك أندية تونس برصيد 6 أهداف.

أما مجدى عبد الغنى نجم الاهلى الأسبق فهو أول لاعب سجل للمارد الأحمر فى شباك أندية تونس، فيما يعد حسين الشحات الأهلى هو آخر من سجل فى الشباك التونسية.

ويعد فوز النادي الأهلي على النجم الساحلي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين عام 2017، هو الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات المصرية التونسية.

كما يعد المغربى وليد أزارو مهاجم الاهلى السابق هو اللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك فى الدور نصف النهائى لدوري الأبطال الأفريقى، حينما سجل ثلاثية للمارد الأحمر فى شباك النجم الساحلى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الاهلى 6-2.