شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة: حارس القناة سبب إصابة أجاى.. وسنعلن عن صفقتين جديدتين خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحة، أن التدخل القوى لحارس القناة تسبب في إصابة جونيور أجاي، موضحا أن الإصابة عبارة عن كسر بسيط وليس كسرا مضاعفا ويحتاج شهرين فقط للتعافي.

وأضاف الغنيمي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس 2: "أتممنا صفقات قوية في ضوء احتياجات الفريق، وسنعلن عن صفقتين جديدتين في خلال 48 ساعة، كل ما طلبه العشري تعاقدنا معه ووفرناه، والمدرب لديه ثقافة الرهان على معنويات اللاعبين ورحهم".

وأوضح نائب رئيس سموحة: "لدينا لاعب في الأهلي إعارة ضمن صفقة حسام حسن، في حال عدم استقدام لاعب سنحصل على 2.5 مليون جنيه حسب الاتفاق والتعاقد بيننا".