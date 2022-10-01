شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: مستوى منتخب الشباب ثابت.. ونسعى لخوض وديات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن هدف الجهاز الفني في الفترة المقبلة هو طلب تنظيم مباريات ودية قبل خوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأكد محمود جابر في تصريحات تليفزيونية: "نريد الاحتكاك بالمنتخبات الأخرى قبل خوض المباريات الرسمية لأن المباريات الودية مهمة للغاية".

وعن تذبذب أداء منتخب الشباب أمام الكويت، شدد: "منتخب الشباب فى أسوأ حالاته له شكل ومستواه لا يقل كثيرا ولكن يتذبذب في بعض الأحيان".

وأضاف: "لم أتوقع أداء ومستوى منتخب الكويت وهو ظهر بشكل جيد، ولكن نجحنا في استعادة مستوانا في الشوط الثاني من المباراة".

وأوضح المدير الفني لمنتخب الشباب أن خوض وديات مع فرق أكبر في السن يزيد من خبرات اللاعبين، قائلا: "عندما نواجه منتخبات في نفس السن، فيجب أن تكون منتخبات مصنفة في أفريقيا وليست منتخبات ضعيفة".

وتطرق محمود جابر في حديثه عن ودية سبورتنج، قائلا: "مباراة سبورتنج كانت قوية واستفادنا منها، وكانت أول مباراة لنا ولعبت بتشكيلين مختلفين ونجحت في اختبار أكثر من عنصر في الفريق".

وأتم: "مباراة طلائع الجيش كانت مفيدة أيضًا خاصة في الشوط الثاني، ومباراة الكويت استفادنا منا بسبب عودتنا للمباراة وتحقيق الريمونتادا".