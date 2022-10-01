شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل ولاكاى يواصلان التأهيل فى معسكر بيراميدز بالإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل ثنائي فريق الكرة بنادي بيراميدز، إبراهيم عادل وفخري لاكاي، أداء برنامجهما التأهيلي على هامش معسكر الفريق في دبي، للتعافي من المشاكل التي يعاني منها الثنائي في عضلات البطن خلال الفترة الماضية.

وسبق وأجرى إبراهيم عادل جراحة مع نهاية الموسم الماضي في نفس الموضع، ويواصل برنامجه التأهيلي للتعافي. وأدى الثنائي البرنامج العلاجي والتأهيلي المكثف للتعافي من الإصابة والمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة والجاهزية الفنية للتواجد في المباريات في أسرع وقت ممكن.

ويستمر معسكر بيراميدز في دبي حتى مساء الاثنين المقبل، ويعود بعده إلى القاهرة لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة قبل مباراتي هلال الساحل السوداني ذهاب وإياب دور ال32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستمر معسكر بيراميدز في دبي حتى مساء الاثنين المقبل، ويعود بعده إلى القاهرة لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة قبل مباراتي هلال الساحل السوداني ذهاب وإياب دور ال32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ابراهيم عادل وفخرى لاكاى (2)



ابراهيم عادل وفخرى لاكاى (1)