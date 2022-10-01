شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش: عمرو السيسي ما زال لاعبا معنا.. وودية الأهلى كلها مكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد المهدي، المشرف على الكرة بنادي طلائع الجيش، أن الموسم الجديد من الدوري سيكون صعبا على الجميع وسيكون أصعب من الموسم الماضي.

وأوضح المهدي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2: "رحيل محمد بسام جاء احتراما لرغبة اللاعب الذي نعتبره من أكثر اللاعبين إخلاصا للطلائع بعدما قضى 14 عاما مع الطلائع".

وأضاف المشرف على الكرة بنادي طلائع الجيش: "مركز حراسة المرمى غنى بالمواهب في الطلائع، ودعمنا صفوفنا بعدد من اللاعبين المميزين استعدادا للموسم المقبل منهم أحمد أيمن منصور من بيراميدز ومحمود وحيد من الأهلي".

وتابع المهدي: "عمرو السيسي حتى الآن لاعبا في صفوف طلائع الجيش، لا نعرف ماذا يخبئ لنا الغد، كرة القدم بها كل يوم متغيرات ولا يمكنني أن أعطى تصريحا يفسره بعض اللاعبين على هواهم الشخصي بانتقال اللاعب لأحد الفريق فحتى الآن السيسي لاعبا في صفوف الفريق".

وكشف المهدي أن مباراة الأهلي الودية التي أقيمت الخميس كانت مهمة للفريق والجهاز الفني لأنها بداية موسم وكان لا بد من اختبار قوي للفريق".