شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيري: مباراة الأهلي فى موعدها ولم يتحدد عدد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير الحيزم، الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، أن مباراة الأهلي في موعدها في التاسع من أكتوبر ولا نية لتأجيلها بعد تأجيل انطلاقة الدوري التونسي لمدة أسبوع.

وواصل الحيزم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2، اليوم: "هناك قرار من محكمة التحكيم الرياضي بعودة نادي هلال الشابة للدوري الممتاز بعد هبوطه، وبالتالي قررت رابطة الدوري التونسي تأجيل انطلاقة الموسم المقبل لمدة أسبوع".

وأوضح الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي: "مباراتنا مع الأهلي ستكون الثالثة عصرًا، وجار التواصل مع وزارة الداخلية التونسية وعقد جلسة أمنية، وسيتم بعدها بتحديد أعداد الجماهير في المباراة". وأضاف الحيزم: "نرحب بأى أعداد من جماهير الأهلي، نريد مباراة جماهيرية من الطراز الرفيع".