ملف الخليج 365.. عمر جابر يظهر في مران الزمالك.. وكولر يُريح لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد أمس الجمعة العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها إعلان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، بشكل رسمي تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 من دولة غينيا، بالإضافة لظهور عمر جابر في مران الزمالك.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الجمعة أبرز الأحداث الرياضية:

مدرب المنتخب الأوليمبي: سنستعد لمواجهة إي سواتيني بالتدريب على "نجيل صناعي"

رسميًا.. سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 من غينيا

كولر يُريح لاعبي الأهلي لمدة 48 ساعة

بلباو يدك آلميريا بأربعة أهداف في الليجا

ماني يسجل.. بايرن ميونيخ يستعيد انتصاراته باكتساح ليفركوزن بالدوري الألماني

مران الزمالك.. ظهور عمر جابر.. انتظام الثلاثي الدولي المحلي.. وعودة الأجانب

رسمياً.. أسوان يضم الجناح الهولندي باي كامارا

بيراميدز يُعلن انضمام مصطفى فتحي لمعسكره في دبي



تشيلي وبيرو يتوجهان لـ"كاس" لإبعاد منتخب الإكوادور من المشاركة في مونديال قطر