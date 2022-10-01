أمين عام الاتحاد المنستيري ينفي أنباء تأجيل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أمير الحيزم الأمين العام لفريق الاتحاد المنستيري التونسي، أن مواجهة الأهلي، بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمؤهل لدور المجموعات، لن تتأثر بتأجيل انطلاق الدوري التونسي.

الاتحاد التونسي لكرة القدم كان قد أعلن تأجيل انطلاق الجولة الأولى من مسابقة الدوري المحلي بتونس، بسبب قضية إعادة نادي هلال الشابة إلى الدرجة الأولى.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري التونسي (2022-2023) يوم الجمعة، وقبل ساعات من انطلاق الموسم، قررت المحكمة الرياضية مساء الخميس إعادة نادي هلال الشابة للدرجة الأولى، بعد هبوطه بنهاية الموسم الماضي.

وقال أمين عام الاتحاد المنستيري، خلال تصريحات تلفزيونية، عبر "أون تايم سبورتس 1": "لا يوجد ما يعيق إقامة مباراة الأهلي في موعدها، كل الأمور على ما يرام بالنسبة للمباراة".

وأضاف: "المباراة ستقام في الثالثة عصرًا، وأعتقد أنه موعد مناسب ومناخ ملائم لنرى مواجهة قوية على المستوى الفني بين الفريقين، ولم يتم بعد تحديد عدد الجماهير التي ستحضر اللقاء".

ومن المقرر أن يسافر فريق الأهلي يوم 6 أكتوبر المقبل لتونس، من أجل الاستعداد للمباراة.