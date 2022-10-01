مدرب المنتخب الأوليمبي: سنستعد لمواجهة إي سواتيني بالتدريب على "نجيل صناعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد وائل رياض المدرب العام للمنتخب الأوليمبي أن فريقه سيتدرب على ملعب "نجيل صناعي" قبل مواجهة إي سواتيني في تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وسيلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع إي سواتيني خلال شهر أكتوبر في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وقال رياض في تصريحات عبر قناة "المحور": "المنتخب الأوليمبي لا ينظر لأي منافس وجاهزون لمواجهة أي فريق".

وأَضاف: "سنتدرب على ملعب نجيل صناعي قبل مواجهة إي سواتيني في تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عاما".

وأكمل: "ملعب إي سواتيني جديد وجيد ولكن اللعب في النجيل الصناعي أمر صعب".

وتابع: "هدفنا الفوز على إي سواتيني في ملعبهم لحسم التأهل للمرحلة القادمة قبل مواجهة الإياب".

واستكمل: "نريد إقامة مباراة الإياب في ملعب القاهرة الدولي وسنطالب بذلك خاصة وأنه استاد الرعب لجميع المنافسين".

وأوضح: "معسكر المنتخب الأوليمبي الأخير لم يكن به أي سلبيات وحققنا استفادة كبيرة، نمتلك لاعبين يُجيدون اللعب في أكثر من مركز وهذا شيء جيد للجهاز الفني".

وخاض المنتخب الأوليمبي مباراتين في فترة التوقف الدولي أمام بنين، تعادل في الأولى سلبيا، وفاز بهدفين في اللقاء الثاني.