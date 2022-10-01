أكتوبر.. شهر عودة الحياة للكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

في نهاية أغسطس الماضي أُسدل الستار على موسم 2021/2022 للدوري المصري بتتويج فريق الزمالك باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وتوقفت المنافسات المحلية بالتبعية مع انتهاء الدوري الذي من المتوقع أن تنطلق نسخته المقبلة في منتصف شهر أكتوبر الحالي؛ إذ نشر "فيفا" في وقت سابق تعديلاً على موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد في مصر 2022/2023، ليكون 15 أكتوبر القادم، بدلا من أول ديسمبر الذي كان قد أعلنه الاتحاد الدولي في نشرته الصادرة 4 أغسطس الماضي.

ولم تخض الأندية المصرية بعد نهاية الموسم الماضي من الدوري 2021/2022 سوى كأس لوسيل ومباراة دور الـ 64 من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2023.

وقبل انطلاق منافسات النسخة المقبلة من الدوري سيلتقي الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري التونسي يوم الأحد 9 أكتوبر في ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا و14 من الشهر ذاته إيابًا، فيما سيخوض بيراميدز يوم السبت الموافق 8 أكتوبر مباراة أمام نظيره هلال الساحل السوداني في ذهاب دور التمهيدي من الكونفدرالية ثم إيابًا يوم 14.

ويواصل الزمالك أيضًا مسيرته في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بمواجهة نظيره فلامبو البوروندي يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر في ذهاب دور 32 و14 من الشهر ذاته إيابًا.

وتزداد الإثارة محليًا يوم 28 أكتوبر بمواجهة تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر المصري.