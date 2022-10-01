رسميًا.. سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 من غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، بشكل رسمي تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 من دولة غينيا.

وتحدث موتسيبي في مؤتمر صحفي عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيعيد فتح باب تقديم الطلبات لاستضافة المسابقة القارية في عام 2025.

وقال: "غدًا، سنطلب من الكاف تلقي طلبات جديدة لاستضافة نسخة 2025 بعدما وجدنا أن البنية التحتية والمعدات ليست مهيأة أو جاهزة في غينيا من أجل تنظيم البطولة".

وكان رئيس الكاف التقى بالسلطات الرياضية في غينيا ثم التقى بالرئيس الانتقالي العقيد مامادي دومبويا قبل اتخاذ القرار بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تقام البطولة المقبلة بكوت ديفوار في يناير 2024، بعد أن تم تأجيلها، حيث كان من المفترض أن تقام في يونيو 2023، لكن تم تأجيلها بسبب غزارة الأمطار التي يشهدها هذا التوقيت بالبلد المنظم.