كولر يُريح لاعبي الأهلي لمدة 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

منح المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، لاعبيه راحة من التدريبات لمدة يومين.

وتعادل فريق الأهلي سلبيًا خلال المباراة الودية التي جمعته مساء يوم أمس الخميس بنظيره طلائع الجيش على ملعب الأهلي WE السلام.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كاسحًا على بتروجيت بنتيجة 5-1 وديًا في المباراة الأولى للمدرب السويسري مارسيل كولر، قبل أن يكرر الفوز في الودية الثانية على أسوان ولكن بنتيجة 2-1.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره التونسي الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـــ32 لدوري الأبطال الأفريقي التي ستقام 9 أكتوبر المقبل.