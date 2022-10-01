الامارات | الكاسير وبيانيتش ومانولاس وكايو.. «شرقاوية» يُرعبون المنافسين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مثلت خطوة نادي الشارقة في التعاقد مع ثلاثة نجوم عالميين لدعم صفوفه في الموسم الحالي، الحدث الأهم والأبرز في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ باتت كل الفرق تخشى مواجهة الشارقة وتحسب له ألف حساب، علماً أن الشارقة يتصدر حالياً ترتيب فرق الدوري بعد انتهاء الجولة الثالثة بحصد العلامة الكاملة (تسع نقاط).

وبات الشارقة بعد ضم لاعب برشلونة وفياريال السابق المهاجم الإسباني باكو الكاسير، ونجم فريق روما ويوفنتوس الإيطاليين السابق البوسني ميراليم بيانيتش، ومدافع فريق روما السابق اليوناني كوستاس مانولاس، إلى جانب اللاعب البرازيلي المتألق كايو لوكاس الذي يُعد الموسم الحالي الرابع له مع الفريق، يملك قوة هجومية هائلة وأوراقاً رابحة تمكنه من التفوق على أي فريق في الدوري وقهر منافسيه.

وبات الكل يترقب ظهور الشارقة بشكله الجديد بعد الصفقات الكبيرة التي مثلت نقطة تحول جديدة في مسار وتاريخ فريق الشارقة الذي بات اسمه يتردد على كل لسان، وبات الكل يرشحه للتتويج بالألقاب المحلية، وكذلك الآسيوية، كونه بات فريقاً مكتملاً في كل خطوطه.

ورغم أن الدوري الإماراتي شهد خلال السنوات الماضية استقطاب نخبة من أبرز نجوم كرة القدم، لكنهم لم يكونوا في نجومية ثلاثي الشارقة الكاسير وبيانيتش ومالانوس، ويتميز الثلاثي الأجنبي الجديد في الشارقة بالخبرة الميدانية الكبيرة في الملاعب الأوروبية مع أشهر الأندية التي كانوا يلعبون في صفوفها، وحققوا معها إنجازات كبيرة.

ويتوقع أن يحدث وجود الكاسير وبيانيتش ومالانوس معاً فارقاً كبيراً في صفوف الشارقة الذي يعوّل على هؤلاء النجوم في العودة بقوة إلى منصات التتويج ومقارعة كبار الأندية محلياً وخارجياً.

وستكون مباراة الشارقة المرتقبة أمام الوحدة يوم 21 أكتوبر الجاري في نهائي كأس رئيس الدولة، أول اختبار حقيقي بشأن مدى قدرة هذا الثلاثي في قيادة الفريق الشرقاوي نحو حصد البطولات والتتويج بالألقاب، والتفوق على منافسيه محلياً وخارجياً.

وخاض المهاجم الكاسير منذ قدومه، ثلاث مباريات مع الشارقة سجل خلالها ثلاثة أهداف بواقع هدف في كل من المباريات الثلاث أمام شباب الأهلي وبني ياس وعجمان، في حين سجل بيانيتش الذي شارك حتى الآن مع الفريق في مباراتين من أصل ثلاث مباريات، هدفاً واحداً في مرمى بني ياس في الجولة الثانية للدوري.

وستكون مباراة الشارقة المرتقبة اليوم أمام خورفكان الظهور الرسمي الأول للاعب اليوناني كوستاس مالانوس مع الملك الشرقاوي في أعقاب انضمامه، أخيراً، إلى صفوف الفريق، إذ ينتظر الجميع أن يعزز وجوده من القدرات الدفاعية للشارقة.