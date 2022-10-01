الامارات | أبيض الناشئين يواجه غوام في تصفيات آسيا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، اليوم، مشواره في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً بمواجهة نظيره منتخب غوام على استاد باكانساري في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن مباريات المجموعة الثانية للتصفيات التي تستضيفها إندونيسيا في الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر الجاري.

وأدى المنتخب مرانه الرئيس، أمس، على أحد الملاعب الفرعية في مدينة غور باجاجاران بوغور الإندونيسية بقيادة المدرب الإسباني ألبيرتو كونواليس وجهازه الوطني المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين.