الامارات | ختام دورة تقنية حكم الفيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختُتمت، أمس، محاور الدورة التدريبية لتقنية حكم الفيديو التي نظمها اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الماضي، بمشاركة 30 حكماً.

وتناولت محاور الدورة التي قدمها البولندي بول جيل محاضر الاتحاد الدولي، محاضرات نظرية خلال الفترة الصباحية، تضمنت مراجعة الحالات التحكيمية الصعبة التي تتطلب تدخل التقنية لاتخاذ القرارات الصحيحة، وركزت أيضاً على أهمية التحركات الصحيحة للحكم خلال المباراة، والتي تساعد على متابعة الحالات عن كثب لاتخاذ القرار المناسب وفقاً لقانون اللعبة، ودون الاعتماد على تقنية الفيديو.

وأقيمت خلال الفترة المسائية طوال فترة انعقاد الدورة، تدريبات تطبيقية ومباريات مصغرة على ملعب ذياب عوانة بالاستعانة بلاعبين هواة، حيث تم خلالها استخدام أجهزة تقنية الفيديو لمراجعة الحالات بحضور تقنيي الشركة المنفذة.