الامارات | 474 سباحاً في بطولة كأس الإمارات للسباحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد السباحة، اليوم، بطولة السباحة بالمجرى القصير في مجمع حمدان الرياضي في دبي، ضمن سلسلة بطولات كأس الإمارات التي تنظم خلال الفترة المقبلة، ويشارك فيها 474 سباحاً وسباحة، من 25 نادياً وأكاديمية في الإمارات، وهي أولى البطولات التي ينظمها الاتحاد في الموسم الجديد بالتعاون مع أكاديمية إيبكس للسباحة، وستشهد مشاركة 47 سباحاً وسباحة من أصحاب الهمم بالتعاون مع الأولمبياد الإماراتي الخاص.

وأكد رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، في تصريحات صحافية: «إن البطولة مصممة للسباحين المبتدئين أو الذين يتمتعون بخبرة سباقات قليلة، والهدف منها هو توفير خبرات لهؤلاء السباحين من أجل المنافسة في مختلف البطولات، إضافة إلى أن الاتحاد يسعى دائماً لدمج أصحاب الهمم في جميع البطولات ضمن خطة اختيار المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص أيضاً، وهو ما يظهر في مشاركة 47 سباحاً وسباحة من أصحاب الهمم».

وتشهد البطولة مشاركة كبيرة من الأندية والأكاديميات الخاصة في بداية موسم البطولات التي يسعى الاتحاد إلى تنظيمها خلال الفترة المقبلة.