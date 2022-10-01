الامارات | منتخب الدراجات إلى القاهرة للمشاركة في «عربية المضمار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر بعثة منتخب الدراجات غداً إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية للمضمار التي ستقام خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من أكتوبر الجاري، ويشارك فيها المنتخب ببعثة تضم 21 شخصاً، منهم 13 لاعباً ولاعبة، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة خليفة بن عمير، ووجود البطل الأولمبي يوسف ميرزا، في محاولة جديدة لتكرار إنجازات الموسم الماضي.

وتقام البطولة العربية للمضمار فقط في القاهرة على أن تستكمل بطولة الطريق والدراجات الجبلية في الإمارات خلال ديسمبر المقبل.

وتضم بعثة المنتخب 21 شخصاً، هم: خليفة بن عمير «رئيس الوفد»، عبدالله سويدان «المدير الفني»، خلود الظاهري «عضو مجلس الإدارة ومشرفة على منتخب السيدات»، حمد المرزوقي «إداري فريق الكبار»، بدر علي ثاني «مدرب»، ومحمد أبوإسماعيل «مرافق إعلامي»، وأحمد معيوف «فني الدراجات»، وجون «مدلك».

كما تضم بعثة المنتخب 13 لاعباً ولاعبة، هم: يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وليد النقبي، عبدالله الحمادي، محمد المطيوعي، صفية الصايغ، شيخة عيسى، زهرة حسين، هدى حسين، مروة كاهور.

وكان منتخب الدراجات قد حقق نتائج مميزة في البطولة العربية المجمعة بالقاهرة العام الماضي.