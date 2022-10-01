شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يختتم ودياته بمعسكر الإسكندرية بمواجهة حرس الحدود الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى نظيره حرس الحدود ودياً يوم الإثنين المقبل في إطار استعدادات الفريقين لبدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه منتصف شهر أكتوبر المقبل، حيث تعد هذه الودية الأخيرة للفريق البترولى بمعسكر الإسكندرية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى، الفوز على جمهورية شبين بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما بالأمس الخميس، ضمن ثانى مباريات الفريق البترولى بمعسكره المغلق بالإسكندرية بينما تعادل مع أبو قير بهدف لمثله في أولى الوديات.

ويستهدف أحمد كشرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى من المباريات الودية في معسكره الذى انطلق مؤخرا بالإسكندرية،زيادة حالة التركيز والانسجام بين اللاعبين القدامي والجدد بعد الصفقات التي تم إبرامها مؤخرا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

من ناحية أخرى كان نادى إنبى أعلن التعاقد مع المدافع التونسى مروان صحراوى قادمًا من فيوتشر فى صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق البترولى فى الموسم الجديد،ووقع مروان صحراوى على عقد لمدة 3 مواسم فى وجود أيمن الشريعى رئيس النادى، ليواصل الفريق البترولى تدعيم صفوفه وفقا لرؤية أحمد كشرى مدرب الفريق.

وتعاقد إنبى أيضاً مع رمضان مصطفى حارس مرمى مصر المقاصة لمدة 5 مواسم مقبلة، لتعويض رحيل محمود جاد حارس الفريق الذى انتقل للمصرى البورسعيدى بقيمة 23 مليون جنيه فى الانتقالات الحالية.

وأعلن تعاقده مع المهاجم الصربى ديجان ميليج لمدة 3 مواسم مقبلة، لتدعيم صفوف الفريق البترولى فى الموسم الجديد،وكان فريق إنبى تعاقد مع الرباعى سيف الخشاب وأحمد خليل كالوشا وصلاح زايد وعلى أبو طالب، لمدة خمسة مواسم قادمة استعدادا للموسم الجديد، بالإضافة إلى محمد ناصر مودى من إيسترن كومبانى، والذى وقع على عقود الانضمام رسميا لنادي إنبي لمدة 4 مواسم لدعم صفوف الفريق.