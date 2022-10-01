شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30-9-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، حصد الطالبة فرح محفوظ، الصف الثالث الإعدادي بمدرسة السلام الخاصة بطنطا، الميدالية الذهبية لكأس مصر، ضمن منافسات سلاح سيف المبارزة شابات.

طارق العشرى يستبعد الثلاثى حمص وعزت وبهاء مجدى من معسكر سموحة

أعلن طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، الإطاحة بالثلاثى كابتن الفريق أحمد حمص والمدافع محمود عزت والظهير الأيمن بهاء مجدى من المعسكر المغلق المقام استعدادا للموسم الجديد. شهدت الساعات الماضية أنباء عن دخول ابراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز اهتمامات نادى ليفربول الإنجليزى، لضمه خلال الفترة المقبلة، ولكن من هو ابراهيم عادل ومتى كانت بدايته مع الكرة، وما هو مشواره الرياضى. غادرت بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث إلى بولندا لخوض بطولة العالم تحت 21 سنة، والتي تستضيفها مدينة زيلونا جولا البولندية في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر المقبل. تأجيل مباراة ميار شريف فى نصف نهائي بطولة بارما المفتوحة للتنس بسب الأمطار تقرر تأجيل مباراة نصف نهائي بطولة بارما المفتوحة للتنس والتى كان من المقرر أن تجمع ميار شريف مع الرومانية انا بوجدان بسبب سقوط الأمطار بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية، ومن المقرر أن تقام المباراة غدا السبت. أعلن نادي الداخلية الصاعد حديثا للدورى الممتاز التعاقد مع محمد نجيب قادمًا من فريق الجونة الذى هبط لدورى القسم الثانى وذلك لتدعيم صفوفه تحضيرًا لخوض منافسات الدورى المصرى فى الموسم الجديد.

قرر عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات تشكيل لجنة من رابطة الأندية و لجنة الحكام لمعاينة استاد اتحاد الشرطة الرياضي استعدادا لبطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

يخضع المهاجم النيجيرى جونيور أجاى لاعب سموحة إلى عملية جراحية بعد قليل باحدى مستشفيات بالاسكندرية، بعد إصابته فى أحد مباريات الفريق السكندرى الودية.

نجح مسئولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد الجناح والمهاجم الهولندي من أصل سنغالي باي كامارا، لاعب فريق ايه زد الكمار سابقًا ومنتخب هولندا للناشئين، ويقيد اللاعب تحت السن، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

انضم مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، لمعسكر فريق الكرة في مدينة دبي بالإمارات، بعد إنهاء بعض الإجراءات الخاصة في القاهرة.

عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، محاضرة مع لاعبى الفريق على هامش المران الذى أُقيم صباح اليوم الجمعة باستاد التتش، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

أكد كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إيقاف المصرى عن قيد لاعبيه على نظام انتقالات اللاعبين الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمعروف باسم TMS، مؤكدًا أن مجلس الإدارة نجح في التعامل بنجاح مع عدد من الملفات.