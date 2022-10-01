شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: سنخوض مباراتين على ملعب نجيل صناعى قبل مواجهة إى سواتينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وائل رياض "شيتوس"، المدرب العام للمنتخب الأولمبي، على خوض الفراعنة مباراتهم المقبلة أمام إي سواتيني في تصفيات أمم أفريقيا على ملعب نجيل صناعي، قائلا: "سنطلب مواجهة إي سواتيني في لقاء الإياب بالدور المقبل على استاد القاهرة".

وأضاف شيتوس خلال تصريحات تليفزيونية: "سنخوض مباراتين على ملعب نجيل صناعي قبل السفر لمواجهة إي سواتيني، خصوصاً أن ملعبهم جديد وجيد ولكن اللعب على نجيل صناعي أمر صعب للغاية على اللاعبين".

وتحدث المدرب العام للمنتخب الأولمبي عن معسكر المنتخب وآخر استعداداته خلال الفترة المقبلة، قائلا: "إيجابيات المعسكر الماضي عديدة للغاية، وخضنا عدة مباريات ساعدت ميكالي في التعرف على اللاعبين بشكل أكبر".

وتابع وائل رياض: "بنين منتخب جيد وهدفنا كان التعود على الظروف الصعبة المحتلمة لمواجهة إي سواتيني وبعد مشاهدة المباراة الأولى أمام بنين، تعاهدنا على تحسين الأداء ومعالجة الأخطاء وبالفعل هذا ما حدث في اللقاء الثاني أمام بنين والفترة المقبلة ستشهد عودة عدد كبير من العناصر المميزة للمنتخب الأولمبي مثل كوكا وحسام عبدالمجيد وإبراهيم عادل".

وأكد وائل المدرب العام للمنتخب الأولمبي أن فوز منتخب إي سواتيني على نظيره البوتسواني يعد مفاجئة كبيرة بالنسبة له، مواصلا:"فوز إي سواتيني على بوتسوانا كان مفاجئا بالنسبة لي، لأن بوتسوانا لديها تاريخ أكبر من إي سواتيني".

وأكمل: "بوتسوانا كانت المسيطرة على مجريات اللقاء أمام إي سواتيني والنتيجة لا تعبر عن اداء المنتخبين والبطل لا يخشى أي منافس، وسنستعد بشكل جيد لمواجهة إي سواتيني من أجل تحقيق هدفنا وهو التأهل للدور المقبل ومن ثم بطولة أمم أفريقيا".